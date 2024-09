L’ex centrocampista Stefano Impallomeni nel sottolineare i problemi dei rossoneri se la prende con il dirigente svedese.

Le recenti mosse ed i silenzi di Zlatan Ibrahimovic gettano ombre e interrogativi sulla gestione attuale e futura del Milan. Le dichiarazioni di Stefano Impallomeni su TMW Radio fanno emergere preoccupazioni e curiosità sul destino del club rossonero e su come stia navigando le acque turbolente di una fase critica.

Zlatan Ibrahimovic

L’enigma

Zlatan Ibrahimovic sembra aver adottato un atteggiamento più enigmatico negli ultimi tempi. La scelta di Fonseca come guida tecnica, sostenuta inizialmente dallo svedese per le sue idee innovative, ora sembra vacillare sotto il peso di un silenzio ponderato. Questa mancanza di comunicazione diretta da parte dell’iconico giocatore solleva interrogativi sulla coerenza del suo supporto e sulla solidità del progetto Milan a medio e lungo termine. “Questo comportamento di Ibrahimovic lascia delle perplessità. E’ un po’ misterioso questo comportamento, ci ha messo lui la faccia in precedenza, è vero, ha spiegato la sua scelta, ma non si vede. Ci dobbiamo aspettare qualcosa, se non si vede c’è un motivo. Bolle in pentola qualcosa di clamoroso? O è un suo modo di gestire? Di sicuro non è un modo corretto di ricoprire un ruolo“; queste le dichiarazioni di Impallomeni.

Dubbi tattici

Il malcontento sembra radicarsi ulteriormente nelle osservazioni sulla gestione attuale della squadra. Con accuse di gap tattici non colmati e la mancanza di sostituti adeguati per giocatori chiave come Kessié e Tonali, si mette in luce una pianificazione strategica che potrebbe non stare tenendo il passo con le ambizioni del club. Il potenziale acquisto di Fofana viene visto come una mossa positiva, ma non sufficiente a risollevare le sorti di una squadra che mostra discontinuità sia nei risultati che nelle prestazioni.

