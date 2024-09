L’allenatore lusitano non può più sbagliare ed è chiamato a vincere la prossima partita: pronti alcuni cambiamenti tattici.

Paulo Fonseca è alla ricerca della formula vincente che può sbloccare il suo Milan. Le difficoltà emerse nelle prime giornate di campionato hanno spinto il mister a una riflessione profonda, sfruttando la pausa per gli impegni nazionali dei giocatori come momento di analisi e sperimentazione. Nell’alchimia di un 4-2-3-1, che sembra essere il modulo da lui prediletto, emergono figure chiave e strategie innovative per ottimizzare le prestazioni della squadra; le prova a descrivere la Gazzetta dello Sport.

Un ritorno influente e nuove possibilità

Le decisioni tattiche passano inevitabilmente attraverso la valutazione dell’assetto offensivo, dove il rientro di Leao fa la differenza. La certezza della sua presenza sulla fascia sinistra, una zona del campo da lui dominata, impone scelte consapevoli per il resto dell’attacco. È in questo scenario che Noah Okafor emerge come candidato ideale per equilibrare l’assetto offensivo sul lato opposto.

Noah Okafor

La mobilità a centrocampo: una carta vincente

Dopo aver definito gli estremi dell’attacco, l’attenzione di Fonseca si sposta verso il cuore della squadra, il centrocampo. Qui emerge la figura di Reijnders, che, liberato dai compiti difensivi, può concentrare il suo talento nell’esplorazione degli spazi offensivi. La sosta ha già mostrato il potenziale di questa scelta, con il centrocampista che ha brillato con la maglia dell’Olanda. Per non sbilanciarsi, la contromossa all’avanzamento dell’ex Az ci sarebbe l’arretramento in alcune fasi gioco di Loftus-Cheek al fianco di Fofana.

