Così Stefano Impallomeni a TMW Radio, trasmissione Maracanà, parla del mercato dell’Inter: “Se Lukaku fosse arrivato dopo Dybala e Bremer, non ci sarebbe stato tutto questo. Ora l’ambiente è cambiato, dopo il grande entusiasmo c’è la delusione. L’Inter però rimane la seria candidata per vincere, la paura rimane Skriniar. Questo può spostare molto nella valutazione. Se rimane, alle prime vittorie si dimentica tutto.“

Aggiunge: “Allegri non si è nascosto e ha detto che bisogna tornare a vincer per far capire chi siamo. Attenzione alla Roma: si è sbloccata vincendo la Conference, i giocatori sono cresciuti, poi sono arrivati Matic e Dybala, ha un ambiente a favore, non ha attriti. Ora è sicuramente entrata nella lotta Champions in maniera prepotente e ora tutto può succedere. Chiaro, l’Inter è più collaudata e ha un vantaggio rispetto alle altre. Sarà un bel campionato il prossimo e la Roma sarà un avversario temibilissimo.” Conclude così.

