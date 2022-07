Il telecronista e opinionista Massimo Marianella parla di Yacine Adli a Sky Sport, queste le parole sul Milan.

Massimo Marianella commenta a SKY il colpo Yacie Adli al Milan, ecco cosa ne pensa: “Tra l’altro il Milan, in queste prime uscite, si reso anche conto di avere Adli che ha fatto molto bene: non sembra un grande colpo perché è arrivato già da tanto tempo ma è un giocatore di livello.“

sede Milan

Marianella sempre a SKY commenta Charles De Ketelaere: “Ha senso dell’inserimento, a volte fa l’esterno ma ha giocato anche attaccante in carriera. Giocatore giovane che ha già vestito una maglia importante, quella del Club Bruges. Conosce l’Europa importante, è stato protagonista, ha segnato dei gol… Il Milan non si sarebbe mosso con questa decisione per un giocatore che non ha quel tipo di futuro che ha De Ketelaere, questo sicuramente.” Conclude.

