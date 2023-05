L’ex calciatore Stefano Impallomeni ha commentato così la stagione del Milan di Pioli, tornando sui derby persi in malo modo dai rossoneri

Impallomeni ha giudicato così la stagione del Milan, tornando anche sui derby persi contro l‘Inter:

«20 punti dalla vetta, tre derby su quarto persi malamente, eliminato dalla Coppa Italia subito. Campionato malino, ottima Champions, però prospettiva positiva. No al disfattismo, per me Pioli rimane centrale».

