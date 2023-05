L’avventura nerazzurra del Tucu sembra destinata a chiudersi alla fine di questa stagione; i dirigenti stanno già pensando ad un sostituto.

Il rendimento con la maglia dell’Inter di Joaquin Correa è stato piuttosto deludente e quindi le strade sembrano destinate a separarsi. La Gazzetta dello Sport ritiene che il possibile sostituto possa essere Folarin Balogun: si tratta di un attaccante inglese naturalizzato statunitense di proprietà dell’Arsenal che è esploso però nel Reims in Francia.

I londinesi non vorrebbero tenerlo visto che in quel ruolo hanno già Gabriel Jesus e Nketiah ma non per questo lo regalano, anzi la richiesta è di circa 40 milioni di euro. Secondo la rosea i nerazzurri possono convincerlo con l’appeal ulteriormente cresciuto per le imprese in Champions e con un’offerta di 25 milioni più bonus. Oltre alle richieste dei Gunners c’è il problema della concorrenza di Milan, Lipsia, Marsiglia, Monaco e Villarreal.

L’articolo Inter: se parte Correa l’obiettivo (ambizioso) è Balogun proviene da Notizie Inter.

