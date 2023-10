Impallomeni: «Parole Marotta Strategia, Lautaro? E’ cresciuto molto» Le parole dell’opinionista

Intervenuto ai microfoni di Tmw Radio, Stefano Impallomeni, ha commentato le parole dell’ad dell‘Inter, Giuseppe Marotta sulla corsa scudetto.

«E’ una strategia. Credo che faccia riferimento all’esperienza alla Juve, quando vinse lo Scudetto quando non aveva le coppe. E’ frutto di una strategia, credo che l’Inter se non lo vince quest’anno. A me piace molto, è il centravanti tecnico, che lega con la squadra. Lautaro? E’ cresciuto, ora è al top anche come consapevolezza. Ha accresciuto la sua leadership nella squadra. Lo vedo egoista al punto giusto ma generoso comunque in squadra. L’Inter ha perso con Dzeko e Lukaku ma ha guadagnato molto con Lautaro»

