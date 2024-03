L’ex centrocampista Stefano Impallomeni avverte i nerazzurri sulle insidie che nasconde il ritorno degli ottavi di finale di Champions.

Stefano Impallomeni a TMW Radio sostiene che lo Scudetto abbia già imboccato la strada verso Milano, sponda nerazzurra: “Credo che il campionato sia finito. Questa Inter, bella, efficace, concreta, che sa far tutto, ci deve inorgoglire come fenomeno italiano. Sembrava quasi che fossero loro a dover recuperare i punti alla Juve e non il contrario. E’ un fenomeno bello da vedere, scende in campo con una mentalità da City o Real, credo che possa davvero arrivare in fondo anche in Champions”.

Il segreto

“Credo che sia cresciuta nell’assetto di centrocampo, con il sacrificio di Mkhitaryan e Barella e che permette di esaltarsi a Calhanoglu. Ha un altro gioco rispetto allo scorso anno, quando cercava l’ampiezza in maniera diversa. Esce dalla propria area e riparte palla a terra in maniera veloce e con tecnica. E’ una squadra più verticale e chiude bene gli spazi in difesa. Il segreto è il centrocampo”.

Uefa Champions League

Il paragone

“E’ molto più forte del Napoli dello scorso anno e questo sottolinea il miracolo fatto da Spalletti. Vedo un’Inter con una mentalità poco italiana. La determinazione vista contro l’Atalanta sembrava una sfida da dentro o fuori. Per me ci credono anche per la Champions perché si sentono forti”.

Sul ritorno degli ottavi

“Non intendo dire che non sia superiore, perché lo è, ma in Champions va rispettata anche la storia, l’ambiente. E’ vero che l’Atletico nella Liga ha dei passaggi a vuoto, ma ha spirito, animo, quando incontra delle big risponde sempre presente. Per questo penso che l’Inter potrebbe avere una serata complicata. ma ribadisco, questa Inter si sta preparando per arrivare in fondo anche in coppa”.

L’articolo Impallomeni: “Questa Inter è bella, efficace e concreta, il campionato è finito, ha una mentalità poco italiana” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG