Tra le notizie del mercato Inter di oggi c’è la presenza di Samir Handanovic tra gli spalti dell’U Power Stadium per assistere a Monza Roma e visionare dal vivo Michele Di Gregorio, portiere oggetto dei desideri dei nerazzurri in ottica futura. Ma lo sloveno non è il solo ex nerazzurro presente ad assistere alla sfida tra i brianzoli e i giallorossi.

C’è anche Walter Samuel, collaboratore tecnico della nazionale Argentina di Lionel Scaloni, lì per visionare di persona Valentin Carboni. Il giovane talento di proprietà dei nerazzurri è entrato nella lista dei convocati dell’albiceleste, ed è subentrato nel primo tempo dopo l’infortunio rimediato da Gagliardini.

