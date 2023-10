Il giornalista Stefano Impallomeni ha voluto dire la sua sulla lotta scudetto che coinvolge Inter, Milan e Juve: le sue parole

Intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, Stefano Impallomeni dice la sua su Inter, Milan e Juve per la lotta scudetto in Serie A.

LE PAROLE – «La Juventus sta prendendo la strada giusta, quella di saper sacrificarsi. Sarà importante prendere questa consapevolezza per recitare un ruolo importante. Le favorite sono le milanesi e il Napoli. Il Milan è davanti, ha cambiato molto ma è meritatamente davanti. Hanno scelto giocatori funzionali e Pioli è stato bravo a garantire lo stesso equilibrio. Col Milan sarà una bella sfida dopo la pausa. La Juve deve stare alla finestra e aspettare, rimanere lì a ridosso e poi chissà. Il Milan però rimane favorito per lo scontro. Bella la reazione di Gatti nel derby, che arriva dopo il ko di Sassuolo. Per me Allegri fa bene a stare lì nel gruppo, a volare basso ora. Sono tante le variabili che incideranno nella corsa Scudetto».

