Altin Lala, ex capitano della Nazionale albanese, si è espresso positivamente su Kristjan Asllani, centrocampista dell’Inter

Intervistato da Newsport.al, Altin Lala ha speso parole d’elogio nei confronti di Kristjan Asllani, talento della nazionale albanese e dell’Inter.

LE PAROLE – «Per me è un giocatore insostituibile. Di solito chi prende la fascia di capitano è colui che ha più esperienza e responsabilità, ma alla fine ad assumersi le responsabilità è lui; è una specie di capitano senza fascia. Questo per me è molto più importante della fascia da capitano».

L’articolo Lala su Asllani: «Giocatore insostituibile per l’Albania, un capitano senza fascia» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG