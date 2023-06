Impallomeni sicuro: «La Juve aspetta la Lazio per Milinkovic-Savic». Le dichiarazioni anche su Rabiot e Allegri

Impallomeni a Maracanà su Tmw Radio ha confermato che la Juve è ancora in corsa per Milinkovic-Savic.

LE PAROLE – «La Juve secondo me aspetta, vede come si muoverà la Lazio. Credo che Rabiot sia molto contento di lavorare con Allegri ed è questa la notizia. Allegri è sempre più saldo sulla panchina. La Juve deve pensare a tornare competitiva e a lottare per il titolo».

