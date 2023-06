Mecca: «Cuadrado merivata il saluto allo stadio. Panita stile di vita». L’omaggio del tifoso all’esterno colombiano

Mecca, noto tifoso della Juve, via Twitter ha reso omaggio a Cuadrado che lascerà il club dopo 7 anni perché non gli sarà rinnovato il contratto in scadenza il 30 giugno.

Juan Cuadrado avrebbe meritato un saluto allo stadio.

Purtroppo non è stato possibile ma grazie per aver questi 7 anni ed essere stato decisivo in tante occasioni.

Panita stile di vita — Edoardo Mecca (@EdoardoMecca1) June 27, 2023

MECCA – «Juan Cuadrado avrebbe meritato un saluto allo stadio. Purtroppo non è stato possibile ma grazie per aver questi 7 anni ed essere stato decisivo in tante occasioni. Panita stile di vita».

The post Mecca: «Cuadrado merivata il saluto allo stadio. Panita stile di vita» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG