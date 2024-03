Impallomeni stronca Leao: «Forse non ha l’ambizione giusta. Ma ho un timore più grande». Le sue parole sul portoghese

Intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb, Impallomeni ha parlato così di Rafael Leao. Le sue parole sul 10 rossonero.

IMPALLOMENI – «Ci sono 10 punti di differenza con l’Inter ma credo che il Milan sia più forte della Juve, ha più uomini. Su Leao temo che ci sia poco da fare. E’ un grande peccato, forse non ha la voglia o l’ambizione giusta. Se vuoi essere un top devi fare uno scatto in più, ma per me è una battaglia persa, è così. ha questa indolenza che dà fastidio ma ha un talento incredibile. E’ un peccato che non abbia questa grande voglia, che serve per diventare campioni»

