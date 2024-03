Milan Empoli: primissime indicazioni di formazione sulla sfida in programma domenica pomeriggio a San Siro. ULTIME

Intervenuto in collegamento da Milanello per Sky Sport, il giornalista Di Stefano ha fatto il punto in casa rossonera verso la prossima sfida di campionato, che metterà di fronte il Milan contro l’Empoli a San Siro.

DI STEFANO – «Leao si è allenato oggi ma che non ci sarà contro l’Empoli perchè squalificato, così come Florenzi. Infatti il portoghese sarà sostituito da Okafor o Chukwueze: se giocasse il nigeriano, Pulisic andrebbe a sinistra, mentre Okafor resterebbe a sinistra. Qualche dubbio ancora c’è, in attacco ballottaggio tra Jovic e Giroud, a centrocampo torna Bennacer con uno tra Adli e Reijnders mentre in difesa ci saranno Tomori o Thiaw al posto di Kjaer, domani inoltre non ci sarà la conferenza pre partita a Milanello»

The post Milan Empoli: primissime indicazioni di formazione sulla sfida di San Siro. ULTIME appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG