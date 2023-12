L’ex calciatore dell’Inter, Paul Ince, racconta alcuno passaggi della sua esperienza in nerazzurra fino all’addio al club

Intervenuto ai canali di The Italian Football Podcast e SempreInter.com, Paul Ince si racconta così, ripercorrendo tutte le tappe della sua esperienza all’Inter.

L’ADDIO ALL’INTER – «Lasciare l’Inter è stato il mio rammarico più grande. A volte nella vita si prendono decisioni che non hanno nulla a che fare con il calcio. I tifosi erano assolutamente fantastici. Io adoravo loro e loro amavano me. Era una di quelle situazioni in cui tutto era perfetto per me. Anche quando ho giocato una partita schifosa i tifosi dicevano che avevo fatto una buona gara. Non avevo motivo di lasciare l’Inter. Stavo giocando davvero bene, stavo già prendendo familiarità anche con la lingua. Ma mia moglie ha contratto la paralisi di Bell e questo era il motivo principale per cui volevamo tornare a casa. Quindi è stata una decisione familiare, non calcistica. Ad oggi penso che sarei dovuto rimanere, ma la famiglia viene sempre prima di tutto».

SE FOSSI RIMASTO… – «Ma se fossi rimasto all’Inter sarei rimasto lì per tutta la vita. Amavo l’Inter, amavo il Paese, anzi lo amo ancora. Guardo Javier Zanetti e adesso è il vicepresidente, chissà magari potevo essere io. Quindi sarei dovuto restare. È stata una decisione difficile. Mi restavano due anni di contratto. Sono andato da Massimo Moratti e gli ho comunicato la decisione e lui era sconvolto, in lacrime. Eravamo entrambi in lacrime, infatti, e lui mi ha detto: ‘Ascolta Paul, qualunque denaro tu voglia, qualunque durata del contratto tu voglia, abbiamo Ronaldo per la prossima stagione, puoi averlo”. Ma io ho detto che avrei voluto poterlo fare, ma non potevo. Non è mai stata una questione di soldi, ma di felicità della famiglia. Questa è la decisione di cui mi pento di più».

IL RAPPORTO CON MORATTI – «È stato assolutamente fantastico. Moratti per me è stato davvero come una figura paterna. All’epoca non credo che fosse Ottavio Bianchi l’allenatore a volermi, ma Moratti. Perché gli piaceva il modo in cui giocavo. Si è sempre preso cura di me. Ricordo quell’anno, non iniziammo bene la stagione e mi trovai fuori posizione. Non riuscivo a capire perché Bianchi mi avesse messo fuori posizione. Soprattutto perché avevo trascorso gli ultimi sei anni al centrocampo del Manchester United. Quindi penso che stavamo perdendo 2-0 all’intervallo, penso che sia stato il Siena. Moratti è sceso all’intervallo ed era assolutamente arrabbiato. Così ho chiesto al mio migliore amico dell’Inter, Massimo Paganin, di tradurmi in italiano.Gli ho detto ‘Sto giocando nella posizione sbagliata, non mi piace come gioco’. E devo giocare da centrocampista centrale, altrimenti non ha senso che io stia lì. Così ho giocato centrale di centrocampo nel secondo tempo, e alla fine abbiamo pareggiato 2-2. Penso che già la settimana successiva Bianchi fu licenziato e arrivò Roy Hodgson».

IL MIO ARRIVO ALL’INTER – «Il mio passaggio all’Inter è avvenuto in quella famigerata partita del Crystal Palace con la situazione Cantona. Alla partita c’era Moratti, cosa che allora non sapevo. Penso che stavo giocando a golf con il mio migliore amico Giggsy, Ryan Giggs, e ho ricevuto una telefonata da Sir Alex che diceva che era al golf club e che aveva bisogno di parlare con me. Il che sembrava un po’ strano in quel momento. Sono saltato sulla sua macchina e lui mi ha detto che avevano appena ricevuto un’offerta dall’Inter per 7,5 milioni di sterline e che era stata accettata. ‘Stiamo costruendo un nuovo campo di allenamento e abbiamo Nicky Butt in arrivo’ aveva detto. Una volta che un club accetta un’offerta per te, significa che non ti vuole più. Ero al Manchester United da sei anni. In realtà all’epoca stavamo negoziando un altro contratto quadriennale, quindi l’intera faccenda è stata un po’ una sorpresa per me. Ma una volta compresa la cosa, mi sono reso conto che era stata una mossa fantastica».

SU ZANETTI – «Javier è stato incredibile. Quando le persone mi chiedono quale sia la mia top 11, lui è sempre presente. Che si tratti di terzino destro, di ala destra o di centrocampo, potrebbe giocare ovunque ai massimi livelli. È divertente perché abbiamo firmato per l’Inter lo stesso giorno. Ha firmato dal Banfield dall’Argentina per qualcosa come £ 650.000. Pensa quanto lo hanno pagato e quanto è diventato grande, è incredibile. Era così forte, le sue gambe erano enormi, la sua potenza nella corsa.L’Inter ha giocato contro gli Spurs in Champions League 4-5 anni fa e non vedevo Javier da secoli. L’ho rivisto in campo al Tottenham, è stato bellissimo vederlo. Abbiamo avuto un ottimo rapporto. È uno dei più grandi giocatori di tutti i tempi. Non ottiene il credito che merita, davvero, davvero no. Ma giocare con lui e allenarsi con lui, in modo così professionale, gli standard erano davvero alti ogni giorno, entrerà sempre nella mia squadra».

HODGSON E ROBERTO CARLOS – «Non so quale fosse la versione della storia di Roberto Carlos o quale fosse quella di Roy Hodgson. Come giocatore cerchi di starne fuori. Quello che so è che era un giocatore incredibile, era di livello mondiale. Uno dei migliori terzini sinistri che il mondo abbia mai visto. Quando perdi un giocatore così ci deve essere un motivo dietro. Giocatori di quella classe e calibro non si lasciano uscire da un club come l’Inter. Quindi deve essere successo qualcosa tra loro due affinché Roy prendesse la decisione di andarsene. Ma ovviamente eravamo tutti scioccati. I fan sono rimasti scioccati. Stiamo parlando di uno dei migliori terzini sinistri offensivi al mondo. Abbiamo perso molto con l’addio di Roberto Carlos. Lui era uno di quei personaggi che tutti noi amavamo. Quindi quando se ne andò fu uno shock totale».

LA FINALE DI COPPA UEFA PERSA CONTRO LO SCHALKE 04 – «La partita con lo Schalke è stata dura. Nella prima trasferta io e Djorkaeff non abbiamo giocato perché eravamo squalificati e la squadra già per questo era indebolita. Al ritorno a San Siro però li abbiamo battuti, poi si è passati ai rigori e Aron Winter ne ha sbagliato uno e alla fine l’abbiamo persa. È stato deludente. So quanto Moratti desiderasse vincere un trofeo e vincere lo Scudetto. Vincere lo scudetto era il mio obiettivo quando sono andato all’Inter, ma non ci sono mai riuscito e questo è uno dei miei più grandi rimpianti, insieme ad andarmene quando hanno ingaggiato Ronaldo l’anno successivo».

L’ESPERIENZA IN NERAZZURRO – «Tutto nel calcio italiano in quel momento era perfetto, lo era davvero. Una volta imparata la lingua, che è stata dura, questa è la cosa più importante. Quando vai in un altro paese devi immergerti nella sua cultura. Non puoi andare in un altro paese e iniziare a sentire la mancanza di casa e di tutte le cose che hai in Inghilterra. Bisogna immergersi nella cultura italiana. E l’ho adorato assolutamente, il tempo, il cibo, tutto. Quando mi chiedono quale sia stato il periodo più bello che ho trascorso in carriera, dico sempre all’Inter. È stato per l’Inter, per la cultura, per i tifosi. Bisogna ricordare che all’epoca la Serie A era il miglior campionato del mondo. Lì hanno giocato tutti i migliori giocatori del mondo. I più grandi giocatori. Il tempismo per me è stato assolutamente perfetto».

L’articolo Ince rivela: «L’addio all’Inter il mio maggior rammarico, Moratti era in lacrime quando glielo dissi» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG