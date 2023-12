Sabatini: «Buchanan, sarebbe un grande acquisto per l’Inter» Le parole del giornalista sul possibile colpo nerazzurro

Negli studi di Pressing, Sandro Sabatini, ha parlato cosi dell’Inter:

«In campionato non ci sono sperimentazioni o contentini dati a qualche giocatore come in coppa. Inzaghi schiera dalla prima giornata i migliori 11 che ha in testa. Menzione particolare per Arnautovic: i tifosi, anche quelli della prima in classifica, hanno sempre bisogno di un bersaglio, uno su cui sfogarsi, così sono contenti quando tornano a casa .Quell’uno ora è Arnautovic, ma questo è un grande giocatore. Per me è la miglior terza punta in circolazione. Buchanan è forte, se l’Inter lo prende secondo me fa un grandissimo acquisto»

L’articolo Sabatini: «Buchanan, sarebbe un grande acquisto per l’Inter» proviene da Inter News 24.

