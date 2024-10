Si continua ad indagare sui rapporti tra tesserati delle società di calcio, in questo caso le milanesi, e la parte calda del tifo. Nel cuore del calcio italiano, una questione di fondamentale importanza sta emergendo con forza, portando alla luce una nuova faccia delle relazioni tra i club calcistici di Serie A e i loro più accaniti sostenitori: gli ultras. L’inchiesta Doppia Curva, guidata dalla Procura di Milano, ha aperto una finestra su un mondo ombroso, dove le passioni sportive si intrecciano a vicende giudiziarie e questioni legate alla sicurezza. Questa indagine solleva questioni su come vengono gestite le interazioni e le pressioni esercitate dagli ultras nei confronti delle squadre che sostengono con ardore. Le audizioni già effettuate Gli interrogatori effettuati fino a questo momento hanno visto protagonisti personaggi noti dello sport, come l’allenatore dell‘Inter Simone Inzaghi, il vice-presidente Javier Zanetti e il giocatore Hakan Calhanoglu, oltre a Davide Calabria […]

