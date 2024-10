Il centrocampista nerazzurro torna nella capitale: in giallorosso ha fatto gran parte del settore giovanile prima di essere ceduto al Sassuolo. In un calcio moderno sempre più esigente e tattico, la gestione dell’undici iniziale e delle riserve diventa una scienza sofisticata, che richiede ai tecnici non solo intuizione ma anche una pianificazione meticolosa. In questo intricato scenario, la situazione di Davide Frattesi si posiziona al centro dell’attenzione, gettando luci su un dilemma tattico per Simone Inzaghi in vista delle prossime partite contro Roma e Young Boys. La situazione Davide Frattesi si trova a un importante bivio della sua carriera all’Inter. Reduce da ottime prestazioni in nazionale, in particolare quella contro Israele in cui ha anche segnato, evidenziano la sua crescita e la sua capacità di incidere concretamente sul risultato. Queste qualità non solo hanno rafforzato il suo ruolo all’interno della squadra di Spalletti ma hanno anche continuato a dar voce […]

