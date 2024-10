L’attaccante del Fenerbahce Edin Dzeko ha ricordato la sua esperienza in nerazzurro rivelando diversi aneddoti. Edin Dzeko ha aperto il cassetto dei ricordi nel corso di un’intervista molto interessante alla Gazzetta dello Sport. “Inter-Roma Ricordo il primo dopo il passaggio all’Inter, vittoria per 3-0 e un mio gol. Ma no, non per quello”. “Da fuori magari non s’è visto, ma avevo il fuoco dentro, sentivo i tifosi di entrambe le squadre dalla mia parte. Tornavo nel mio stadio, l’Olimpico è il mio stadio: un’emozione fortissima, mai provata”. L’ammissione sullo Scudetto perso al primo anno “Sullo scudetto sfumato in nerazzurro, dico che è mancata un po’ di convinzione, arrivata dopo Istanbul. E poi quell’anno abbiamo cercato di tenere in piedi tutte e due le competizioni, Champions e campionato. Mi riferisco alla gara di Liverpool, ci portò via tante energie per il mese successivo: avessimo dato più attenzione alla Serie A, sarebbe […]

