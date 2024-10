Oggi la Serie A si è messa alle spalle la seconda sosta per le nazionali e domani toccherà ai giallorossi ospitare i nerazzurri campioni in carica. La tensione monta in vista dell’imminente scontro calcistico che vedrà la Roma ospitare l’Inter all’Olimpico, domenica 20 ottobre alle 20:45. Andiamo a scoprire le strategie e le formazioni che potrebbero scendere in campo in questo importante incontro. Defezioni e rientri La Roma si appresta ad affrontare l’importantissima sfida contro l’Inter con alcune modifiche significative nella propria formazione. Juric ha dovuto fare i conti con l’assenza di Hermoso, ma si avvale del rientro di Zalewski. Un altro ritorno significativo è quello di Dybala, che torna titolare dopo l’ultima apparizione dall’inizio in Europa League. La formazione di casa La formazione giallorossa sembra orientarsi verso un 3-4-2-1, dove Angeliño, come riporta Sky Sport, dovrebbe essere il braccetto sinistro. Nonostante le recenti fatiche e una lieve infiammazione al […]

Leggi l’articolo completo Verso Roma-Inter: i dubbi di Juric ed Inzaghi, su Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG