Non sono ancora uscite tutte le novità inerenti all’inchiesta che ha portato all’arresto di 19 persone appartenenti alle curve nerazzurra e rossonera. Il caso che coinvolge l’ex capo ultrà dell’Inter, Boiocchi, e la dirigenza del club milanese apre una finestra su una realtà complessa, dove il calore dei tifosi può trasformarsi in richieste intrise di minaccia. Sprofondando nell’inchiesta che mette a nudo alcune dinamiche oscure, emergono dettagli e dialoghi che gettano ombre sul rapporto tra alcuni segmenti del tifo organizzato e le società calcistiche. La scoperta Dagli atti si apprende tutta una serie di procedure che precedono l’ufficializzazione dei trasferimenti dei giocatori all’Inter. Emerge una pratica consolidata per cui i capi ultrà, tra cui Boiocchi, si recavano al Coni per accogliere i nuovi arrivi che dovevano sostenere le visite mediche di rito. Questo rituale, documentato anche da foto come quella che vede Boiocchi al fianco di Lukaku, testimonia una tradizione […]

