I nerazzurri da quando c’è Beppe Marotta in dirigenza vengono continuamente accreditati come possibile destinazione di ogni svincolato di lusso. In questi giorni condizionati dalla pausa per gli incontri delle nazionali, sulle pagine dei giornali sportivi si parla molto del mercato dell’Inter. I nerazzurri paiono intenzionati a volgere lo sguardo verso giovani promesse per il rinforzo del proprio reparto offensivo. Fra queste, spiccano i nomi di Daniel Maldini e Jonathan David, due giovani attaccanti che potrebbero contribuire a ridisegnare le dinamiche dell’attacco nerazzurro nella prossima stagione. Il figlio d’arte Daniel Maldini si sta mettendo in mostra da quasi un anno al Monza dopo una serie di prestiti in Italia che non avevano convinto appieno. Trequartista o esterno d’attacco, può essere però riacquistato dal Milan, sua squadra precedente, a particolari condizioni. L’attaccante Jonathan David, canadese attualmente in forza al Lille, segna da diverse stagioni più di 20 goal in tutte le […]

Leggi l’articolo completo Inter su Maldini e David: il canadese però può arrivare solo in un caso, e non è detto che convenga, su Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG