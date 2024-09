Il destino del tecnico portoghese, nonostante la vittoria nel derby contro l’Inter rimane in discussioni. Per il Milan adesso il test Lecce e poi l’impegno in Champions sul campo del Leverkusen. I recenti risultati, tolta la brutta serata europea contro il Liverpool a San Siro rappresentano, forse un punto di svolta per il Milan di Paulo Fonseca, gasato e carico a mille dopo il derby vinto contro i nerazzurri. Tutto questo ovviamente non basta per ufficializzare la rinascita del Milan e bisognerà aspettare il tris di partite Lecce-Leverkusen-Fiorentina. Le immagini del derby però mandano a tutti un messaggio chiaro: la squadra è rimasta con Fonseca e lo abbiamo visto tutti. Tanti indizi formano una prova Sì, il primo è stato Matteo Gabbia, l’uomo della domenica. Nell’immediato post gara aveva dichiarato: “Fino all’ultimo giorno che avremo, seguiremo Fonseca fino alla morte”. Poteva esprimere vicinanza in tanti modi, ha scelto il più […]

