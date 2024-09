Il Milan sta già programmando il futuro ed è pronto a investire circa 6 milioni per portarsi a casa il giocatore che, più di altri, sta brillando in rossonero. In un panorama calcistico sempre più dinamico e improntato su scelte rapide e mirate, il Milan si dimostra ancora una volta all’avanguardia nella gestione del proprio organico. La dirigenza rossonera, infatti, ha messo gli occhi su di un talento che, nonostante il breve tempo trascorso a Milanello, ha già lasciato un segno indelebile: Tammy Abraham. L’attaccante inglese, che ha vestito la maglia del Milan in prestito dalla Roma, sembra aver colpito nel segno, convincendo i dirigenti a puntare su di lui per il futuro. Una scelta rapida e ponderata Nonostante un avvio di stagione tutt’altro che semplice, con la squadra che ha raccolto le prime vittorie solo dopo tre giornate iniziali senza successi, il Milan ha trovato in Tammy Abraham un […]

Leggi l’articolo completo Milan, con sei milioni puoi portarlo a casa: il club tenta l’affare, su Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG