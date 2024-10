Dopo l’uscita di intercettazioni coi capi ultras della nord la società nerazzurra precisa in ogni sede di che.. Un tema di forte attualità monopolizza le discussioni: l’inchiesta riguardante le curve ultras di due colossi del calcio, Inter e Milan. Recentemente, il Corriere della Sera ha fornito un aggiornamento significativo che getta luce sulla posizione tenuta dall’Inter in relazione a questa delicata vicenda. Le dichiarazioni del club nerazzurro sottolineano una netta distinzione dalla situazione di indagine in corso, evidenziando un’attiva collaborazione con le autorità. Esaminiamo più da vicino i dettagli e le implicazioni di questa faccenda che si dipana tra preoccupazioni di sicurezza e integrità sportiva. La posizione dell’Inter nell’inchiesta L’Inter ha proattivamente preso posizione in merito all’indagine sugli ultras, sottolineando di non essere oggetto di indagine. Quest’affermazione ricalca la convinzione di Milan e Inter di essere, al contrario, parti lese nel contesto della questione. Il procuratore capo di Milano, Marcello […]

Leggi l’articolo completo Indagine sui rapporti curve-società, Inter e Milan si estraniano dalla situazione e dicono.., su Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG