L’ Austriaco sembra essere tornato a convincere come terza o quarta punta e l’Inter ci punta.. Dopo un inizio stagionale che ha visto alti e bassi, Arnautovic dimostra ora di essere una pedina fondamentale per gli schemi di Simone Inzaghi, contribuendo a un attacco nerazzurro dinamico e versatile. Il suo recente gol ha infatti riacceso l’entusiasmo intorno alle sue prestazioni, segno di una rinascita calcistica che potrebbe portare l’Inter a nuovi e inesplorati successi. La riscossa di Arnautovic L’estate ha rappresentato un crocevia per Arnautovic, che dopo una stagione non del tutto convincente, marcata da 7 gol in 35 presenze, si trovava a dover dimostrare il proprio valore. L’attaccante, tornato all’Inter dopo una lunga assenza, ha visto questo periodo come un’opportunità per rilanciarsi. La sua esperienza e le capacità non sono mai state in discussione, ma trovare la giusta alchimia nel gioco di squadra richiedeva tempo e pazienza. Con l’arrivo […]

Leggi l’articolo completo Inter, un Arnautovic in più nel motore! Il giocatore sembra.., su Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG