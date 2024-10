Si arriva alla stretta finale e, settimana prossima, dopo le audizioni dei protagonisti, il procuratore Chinè avrà tutti gli elementi per decidere L’ inchiesta sul rapporto tra Milan ed Inter e le rispettive curve arriva alla stretta finale. L’attenzione si concentra sul lavoro della Procura federale della FIGC, guidata da Giuseppe Chiné, in attesa di esaminare gli atti dell’indagine condotta dalla Procura di Milano, diretta da Marcello Viola. Quest’ultima, al momento, ha deciso di mantenere il riserbo sull’avanzamento delle indagini, ponendo una cortina di attesa sul caso che tiene con il fiato sospeso non solo i diretti interessati ma tutto l’ambiente calcistico nazionale. Un’attesa carica di aspettative La situazione attuale vede il procuratore federale in attesa di documenti cruciali per valutare l’eventuale esistenza di illeciti da parte di Inter e Milan in relazione al loro rapporto con le proprie curve. La richiesta di trasmissione degli atti è stata immediata, evidenziando […]

Leggi l’articolo completo Indagini curve Inter e Milan, a breve il procuratore federale riceverà il faldone. Ecco cosa rischiano le società.., su Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG