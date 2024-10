Nicolò Barella ha già dimostrato il suo amore per i colori dell’Inter rimanendo anche dopo offerte importanti ed ora accelera il recupero Il rientro sul campo di Nicolò Barella rappresenta un’arma in più per l’Inter, ansiosa di consolidare le proprie posizioni nei prossimi impegni sia in campionato che in Champions League. Dopo aver dovuto osservare i suoi compagni di squadra affrontare e superare tre ostacoli senza la sua presenza in campo, Barella punta decisamente a tornare in forma per l’imminente confronto alla trasferta di Roma. Il suo impegno e la sua dedizione nei confronti della riabilitazione sono palpabili, tanto da spingersi a raddoppiare gli sforzi persino nei giorni destinati al riposo. La determinazione di Barella Nonostante l’assenza di Barella fosse potenzialmente preoccupante, la squadra dell’Inter e il suo allenatore Simone Inzaghi hanno brillantemente superato lo scoglio, aggirando l’ostacolo con prestazioni eccellenti che hanno culminato in tre vittorie in altrettante partite. […]

