L’allenatore nerazzurro chiaro e collaborativo con i PM in merito ai rapporti con gli esponenti della curva nord indagati In un contesto in cui il calcio italiano si misura costantemente con la complessità delle relazioni tra società sportive, tifoserie organizzate e le sfide poste dalla legalità, emerge la figura di Simone Inzaghi. L’allenatore dell’Inter si è trovato al centro di un’indagine che tocca da vicino i delicati equilibri tra il campo sportivo e il teatro delle dinamiche sociali legate al tifo organizzato. Questa situazione mette in luce non solo le pressioni e le interazioni tra i mondi calcistici e gli ultras ma anche la prontezza delle istituzioni nel contrastare eventuali devianze. Vediamo quindi di fare chiarezza su quanto emerso di recente. Il rapporto tra Inzaghi e la curva nerazzurra Simone Inzaghi, nel corso dell’ audizione do ieri come persona informata sui fatti nell’ambito dell’inchiesta denominata “Doppia Curva”, ha esplorato la […]

