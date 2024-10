Il francese che sembrava destinato ad un breve stop dopo il brutto intervento subito da Maripan contro il Toro non ha ancora recuperato E’ ancora incerta la presenza di Marcus Thuram in campo per la prossima sfida di Nations League contro Israele il 10 ottobre solleva più di una preoccupazione per la squadra francese e per il suo allenatore, Didier Deschamps. Thuram, che ha recentemente dimostrato la sua abilità segnando una tripletta contro il Torino, potrebbe essere costretto a guardare i suoi compagni di squadra dal bordo campo a causa di un dolore alla caviglia. Questa situazione non fa che aggravare la posizione di Deschamps, che è già privo della stella Kylian Mbappé. La condizione di Thuram preoccupa la Francia L’attaccante Marcus Thuram sta vivendo giorni di incertezza dopo aver risentito un dolore a seguito di un intervento ricevuto durante la partita contro il Torino. Nonostante gli esami abbiano escluso […]

Leggi l’articolo completo Inter, dal ritiro della Francia arrivano brutte notizie. Thuram non ha superato l’infortunio alla caviglia, su Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG