Non esistono incedibili nella squadra rossonera e anche chi sembrava aver fatto una prima grande stagione potrebbe partire.

Il Milan potrebbe rivoluzionare più del previsto il proprio organico in vista della prossima stagione: le notizie che arrivano sono sorprendenti.

La situazione Fofana

L’attenzione dei dirigenti rossoneri si concentra particolarmente sulla zona mediana del campo anche se la priorità assoluta resta il grande centravanti. Moncada sta provando ad ottenere il sì di Youssouf Fofana, centrocampista in forza al Monaco che è stato appena eliminato con la Nazionale francese da Euro 2024. Il giocatore, valutato dal Monaco 25 milioni di euro, rimane il principale obiettivo del club milanese, che per ora ha formulato un’offerta di 18 milioni: insomma la distanza c’è e non è così piccola.

Youssouf Fofana

Le alternative

Nella lista di Moncada e soci ci sono anche i nomi di Chukwuemeze del Chelsea, Hojbjerg del Tottenham e Rabiot, quest’ultimo svincolatosi recentemente dalla Juventus. Queste piste, tuttavia, non sono da considerarsi necessariamente come alternative a Fofana.

L’indiscrezione

Ibrahimovic in conferenza stampa ha dichiarato che per ogni nuovo arrivo è prevista una cessione. In questo contesto, emerge la situazione di Tijjani Reijnders che, nonostante una buona prima stagione in Serie A, non viene considerato incedibile dalla dirigenza. Secondo Calciomercato.it l’olandese è stato recentemente proposto alla Roma, una mossa che potrebbe aprire a una sua possibile cessione. La squadra capitolina sta valutando la proposta, considerando attentamente l’aspetto economico dell’operazione.

