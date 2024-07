La bordocampista di DAZN Federica Zille si è espressa così sul possibile prossimo attaccante rossonero.

Federica Zille a Radio Rossonera ha parlato del mercato del Milan per quel che riguarda il centravanti. “Sappiamo che le valutazioni economiche sono molto importanti. Per il Milan il fatto che non ci siano procuratori da accontentare senza battere ciglio può essere una cosa positiva, perchè comunque il Milan deve avere la schiena dritta su certe richieste. Il nome di Morata a me non dispiace, comunque è un giocatore che nella sua carriera è passato da grandissimi club: Atletico Madrid, Real Madrid, Juventus. L’esperienza ce l’ha. E’ vero che lo stipendio è alto, ma il costo del cartellino non lo è. Per me è una buona opportunità”.

Alvaro Morata

Il parere sul centravanti

“Non capisco veramente i preconcetti nei confronti di Morata. E’ un giocatore da doppia cifra. Poi certo, se il Milan cerca un bomber da 20 gol a campionato non è lui. Il problema è che il Milan ha davanti anche altri due giocatori (Leao e Pulisic) che secondo me si potrebbero sposare bene con uno come Morata, che non è un attaccante di riferimento statico. Si è parlato anche di Lukaku accostato al Milan… siamo totalmente su due pianeti diversi come fisionomia. Io ci vedo meglio un Morata. E’ da vedere che cosa vuole il Milan e che cosa vuole Fonseca a questo punto”.

Sulle mansioni dello svedese

“Il dubbio è lecito, la risposta che mi sono data è legata ai tifosi in subbuglio per un mercato che non decolla, per una scelta sull’allenatore che non convince. Zlatan è l’unico incontestabile che può parlare ai tifosi, chiunque altro non avrebbe lo stesso riscontro. Viene usato ora come un parafulmine, è l’uomo immagine del Milan in questo momento. Non è ancora del tutto chiaro il suo ruolo”.

