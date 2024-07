I rossoneri potrebbero acquistare più di un centrocampista: notizie più precise sono attese nei prossimi giorni dato che l’Europeo volge al termine.

Il Milan si prepara a mettere a segno i primi colpi di mercato in entrata dopo una partenza a rilento.

Il profilo

Nella scorsa stagione, Youssouf Fofana ha preso parte a 35 partite con il Monaco e contribuendo con 4 goal e altrettanti assist. Tali prestazioni rappresentano il culmine di cinque stagioni passate al Monaco, durante le quali il centrocampista ha continuato a crescere e a dimostrare il suo valore.

Adrien Rabiot

La trattativa

Il Milan per il centrocampo ha messo gli occhi su Youssouf Fofana, giovane centrocampista che ha recentemente rappresentato la Francia all’Europeo: ora che la Francia è stata eliminata in semifinale contro la Spagna, si possono approfondire discorsi di mercato. Il francese è sotto contratto col Monaco ed i rossoneri sono pronti a fargli una proposta di contratto. Se Fofana dovesse accettare l’offerta del Milan, sarebbero aperte le porte per iniziare una trattativa ufficiale con il Monaco; secondo Sky Sport però le richieste economiche del club monegasco sono piuttosto alte nonostante il contratto in scadenza nel 2025.

Sul bianconero

Oltre a Fofana, il Milan sta aspettando anche notizie sulla situazione legata ad Adrien Rabiot: il centrocampista deve decidere se proseguire il suo cammino con la Juventus o trasferirsi in rossonero. Nessuna altra ipotesi ci sarebbe quindi per lui al momento secondo l’emittente satellitare.

