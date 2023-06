Gianni Infantino, presidente della FIFA, ha così parlato della finalissima di Champions League tra Manchester City ed Inter

Gianni Infantino, con un videomessaggio sui suoi canali social, ha così parlato in vista della finale di Champions League tra Manchester City ed Inter.

LE PAROLE – «E’ tutto pronto, sia i tifosi come le due squadre. Sarà un match tra il miglior club del mondo e un altro fantastico club, staremo a vedere che risultato ne uscirà fuori. Il mio cuore sta battendo molto, ma non rivelerò qui per quale squadra stia battendo

