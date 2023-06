L’ex terzino sinistro Roberto Carlos ha tessuto le lodi all’esterno mancino nerazzurro alla vigilia della finale di Champions League.

SportMediaset ha intervistato Roberto Carlos che ha ammesso di non vedere l’Inter già sconfitta in partenza contro il Manchester City. “È una finale, la mia prima squadra è stata l’Inter e spero che l’Inter possa fare una bellissima partita“.

“Se l’Inter è in giornata può vincere, il City è una squadra fortissima, ha un grandissimo allenatore, però sono interista in questa finale. Dimarco? In questo momento è uno dei migliori terzini sinistri del mondo, è bravissimo. Può essere molto importante per l’Inter. Chi la può decidere? Lautaro. L’Inter è fortissima, speriamo di vedere una bella gara”.

