L’amministratore delegato dell’Inter Beppe Marotta celebra i grossi meriti di Simone Inzaghi per l’approdo in finale di Champions.

Beppe Marotta dopo la cena di gala organizzata dalla UEFA ha rilasciato questa dichiarazioni: “E’ un appuntamento straordinario, non ripetibile facilmente. C’è la giusta emozione. La squadra ha fatto un allenamento allo stadio anche per toccare l’erba che domani li vedrà protagonisti. C’è la giusta emozione, ma non mi spavento, perché parliamo di grandi professionisti, guidati da un allenatore esperto e da una società sempre accanto che li sorregge. Faremo la nostra partita. L’emozione è sempre tanta, questo è l’appuntamento più importante. All’Inter manca da 13 anni, è la sesta finale nerazzurra”.

Simone Inzaghi

“Saremo comunque nella storia. Abbiamo un sogno davanti e speriamo di realizzarlo. Vincere significherebbe elargire giustamente dei premi ai nostri calciatori. Per un dirigente l’orgoglio è tantissimo, ma i ringraziamenti vanno alla parte tecnica. La società ha supportato l’attività in campo senza mai far mancare nulla. Nello sport esiste la competenza, il senso di appartenenza, tutte qualità che ci hanno portati qui stasera. Il grande merito va a un giovane allenatore come Simone Inzaghi, che ha dalla sua ancora un percorso ancora ricco di successi, merita una citazione particolare. Ma anche i calciatori, che negli ultimi anni sono migliorati sotto tutti i punti di vista. La formazione? Fortunatamente non faccio l’allenatore, credo che Simone sia molto deciso. Abbiamo un gruppo di giocatori di pari valore, nell’arco della partita tutti devono essere presi in considerazione. Se dirò qualcosa alla squadra Lo farà Inzaghi. Ringrazio i tifosi, perché anche quest’anno sono stati fantastici e si sentono sempre“.

