Il presidente della FIFA Gianni Infantino ha voluto parlare dei fatti che sono accaduti durante la gara tra il Marsiglia e il Lione

Gianni Infantino, presidente della FIFA, ha parlato attraverso il proprio profilo Instagram ufficiale dopo il fatti di ieri di Marsiglia-Lione, dove è rimasto colpito anche l’ex Inter.

PAROLE – «Non c’è assolutamente posto per la violenza nel calcio, dentro e fuori dal campo. Eventi come quelli accaduti a Marsiglia prima della partita di Ligue 1 tra Olympique de Marsiglia e Olympique Lyonnais, non hanno posto nel nostro sport o nella nostra società, e chiedo alle autorità competenti di garantire che vengano intraprese le azioni appropriate. Senza eccezioni, nel calcio, tutti i giocatori, gli allenatori e i tifosi devono potersi godere il nostro sport in tutta sicurezza».

