Paolo Ziliani ha voluto commentare editorialmente la vittoria conquistata dall’Inter ieri sera contro la Roma a San Siro

Paolo Ziliani ha voluto commentare così l’Inter dopo la vittoria contro la Roma.

«In quanto all’Inter, ha ottenuto contro la Roma l’8^ vittoria su 10 partite e con 25 gol fatti e 5 subiti ha il migliore attacco e la migliore difesa del campionato. Oltre a ciò, anche se qui si entra nel campo della soggettività, ha la migliore rosa e il migliore impianto di gioco di tutta la Serie A. Ieri Mourinho, essendo totalmente incapace di produrre gioco, ha tentato per tutta la partita di non far giocare a calcio l’Inter: ed è stato uno spettacolo imbarazzante se è vero che nel primo tempo ci sono state 12 conclusioni dell’Inter contro zero della Roma; Roma che in tutta la partita ha avuto una sola occasione da gol, un tiro di testa di Cristante, mentre l’Inter oltre al gol di Thuram ha colpito una traversa a portiere battuto e creato e sprecato almeno due chiare palle-gol. Le statistiche dicono che la Roma ha toccato in tutta la partita due soli palloni nell’area dell’Inter: una tragedia che non accadeva dai tempi di un match giocato nel gennaio 2016 contro la Juventus».

L’articolo Ziliani su Inter Roma: «Mourinho imbarazzante ieri sera» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG