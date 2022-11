La lista degli infortunati della Juventus è molto lunga, ma alcuni giocatori recupereranno per l’Inter. Ecco quali

Nella prossima giornata di Serie A, la Juventus dovrà affrontare l’Inter nello storico Derby d’Italia. La lista degli infortunati bianconeri è lunga, ma alcuni giocatori recupereranno per la sfida contro i nerazzurri.

Federico Chiesa è ormai tornato a completa disposizione dopo i minuti giocati ieri contro il PSG, così come Gleison Bremer e Angel Di Maria (lo ha annunciato ieri Allegri in conferenza stampa). Ci sono anche buone possibilità di ritrovare anche Vlahovic, anche se la sua presenza dal primo minuto non è certa.

