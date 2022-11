Angtonio Gala ha rilasciato qualche dichiarazione a MilanTV dopo la vittoria del Milan Primavera contro il Salisburgo. Le sue parole

Antonio Gala ha rilasciato qualche dichiarazione ai microfoni di MilanTV. Le parole del centrocampista della Primavera nel post partita di Milan-Salisburgo.

«Abbiamo approcciato per la vittoria, non ci interessava del pareggio. Ora dobbiamo continuare così perchè in campionato non stiamo andando benissimo. Oggi abbiamo fatto benissimo di gruppo, solo così si ottengono risultati.»

The post Milan Primavera, Gala: «Dobbiamo andare avanti così» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG