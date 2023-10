Infortunati Juve: le ULTIME su Vlahovic e Milik dopo l’allenamento in vista del Torino. Ecco le condizioni dei due attaccanti

La Juve è tornata ad allenarsi oggi dopo il pareggio con l’Atalanta, mettendo nel mirino il derby della Mole col Torino in programma sabato alle 18 all’Allianz Stadium.

Come riferito da Giovanni Albanese, Dusan Vlahovic ha svolto ancora oggi un lavoro differenziato in palestra, mentre Arkadiusz Milik domani dovrebbe tornare in gruppo.

The post Infortunati Juve: le ULTIME su Vlahovic e Milik dopo l’allenamento in vista del Torino appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG