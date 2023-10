Samuele Ricci, centrocampista del Torino, ha rilasciato queste dichiarazioni in vista del derby della Mole con la Juve

A Torino Channel, Samuele Ricci ha scaldato l’atmosfera in vista di Juve Torino. Queste le sue dichiarazioni dopo il pareggio col Verona.

JUVE TORINO – «Sarà una partita difficile perché giochiamo in casa loro. Però noi bisogna far vedere che siamo il Toro, per noi è la partita. Sia per noi che per i tifosi. Tutti quelli che tifano il Toro aspettano questa partita da tanto tempo. Bisogna dare il massimo per onorare la maglia».

