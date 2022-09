Infortunati Milan: Calabria non preoccupa, Tonali da valutare. Ed ecco quando tornano Origi e Rebic

Il Corriere dello Sport fa il punto sulla situazione infortuni al Milan, al di là della preoccupazione per Hernandez. Calabria è stato sostituito col Napoli a fine primo tempo per un fastidio al fl essore, e per evitare danni maggiori Pioli lo ha tolto facendo esordire Sergiño Dest.

Le sue condizioni saranno valutate domani pomeriggio quando riprenderanno le attività a Milanello con i giocatori reduci dalle convocazioni nelle rispettive nazionali. Non sta benissimo nemmeno Sandro Tonali, a causa di un affaticamento muscolare, ma sarà valutato e gestito dai medici della nazionale italiana.

Il Milan conta di ritrovare dopo la sosta giocatori come Ante Rebic e Divock Origi. Il belga sta curando in patria una sofferenza al tendine e verrà tenuto sott’osservazione per tutto il periodo da uno staff specializzato. Invece Rebic è vicino al rientro e sta molto meglio. La cura per risolvere l’ernia alla schiena sta dando i primi risultati positivi. Ibrahimovic e Florenzi stanno lavorando invece per tornare all’inizio del 2023.

The post Infortunati Milan: Calabria non preoccupa, Tonali da valutare appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG