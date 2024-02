Le ultime per quanto concerne gli infortuni in casa Atalanta: su tutti quelli di Hien e José Palomino. La situazione a Zingonia

Ultimato oggi l’allenamento al Centro Bortolotti di Zingonia, e l’Atalanta è concentrata sulla prossima sfida di campionato contro il Genoa. Ecco l’ultimo report d’allenamento della squadra nerazzurra.

Nessuna novità: tutti in gruppo ad eccezione di Hien (lavoro individuale) e José Palomino (terapie), sempre bloccati dagli infortuni. Domani la squadra si allenerà nuovamente per poi partire per Genova.

