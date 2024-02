I nerazzurri devono assolutamente dare seguito alla bella vittoria di domenica scorsa ma i giallorossi non sono per nulla un avversario semplice.

L’Inter domani alle 18 è di scena all’Olimpico di Roma per affrontare la formazione allenata da De Rossi. Il suo avvento ha portato tanti cambiamenti nella formazione allenata da Josè Mourinho: il modulo ora prevede una difesa a 4, il gioco è più propositivo e non poggia esclusivamente sulle spalle del grande ex Romelu Lukaku. I capitolini sono reduci da 3 vittorie consecutive e sono al quinto posto ad 1 solo punto dalla zona Champions. Tuttavia ora arriva il difficile per l’ex Capitan futuro: quello di domani è il primo big match della sua breve esperienza. Tornano nella lista dei convocati ma andranno in panchina Smalling ed Azmoun: De Rossi conferma Angelino sulla fascia sinistra, in attacco Dybala ed El Shaarawy agiranno ai lati del belga.

Benjamin Pavard

Qui Inter

Inzaghi secondo Sky Sport dovrebbe confermare la formazione che ha iniziato le ultime gare: in campo quindi gli 11 migliori, il che in questo momento vuol dire anche Darmian al posto di Dumfries. La prossima settimana sarà ancora libera da impegni europei e quindi si pensa che qualche cambio di formazione potrà esserci il prossimo week end contro la Salernitana; per allora dovrebbe recuperare anche l’infortunato Frattesi. Di seguito le probabili formazioni.

ROMA (4-3-3): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Llorente, Angelino; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy. All. De Rossi.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. All. Inzaghi.

