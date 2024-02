Le parole di Mauricio Pochettino, allenatore del Chelsea, sulla possibile introduzione del cartellino blu nel calcio

Mauricio Pochettino, allenatore del Chelsea, ha parlato alla vigilia della gara di Premier League della possibile introduzione del cartellino blu.

PAROLE – «E’ difficile dare un parere, al momento non abbiamo molte informazioni a riguardo. Non lo so, penso che creerà più dibattito, sarà più complicato per arbitri, giocatori e tifosi. Al momento non è una buona idea, ma vedremo cosa succede dopo che avrà l’opportunità di vedere come funziona. La mia prima sensazione è che sia così complicato perché ci sono così tanti punti interrogativi».

