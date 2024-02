Il Toro sta vivendo la sua miglior stagione di sempre ma il discorso vale anche per il suo partner d’attacco e forse non è un caso.

L’Inter domani torna in campo in Serie A per consolidare per certi versi la vittoria ottenuta contro la Juventus seconda in classifica.

L’uomo immagine

Tuttosport sottolinea come Lautaro Martinez abbia raggiunto una maturità mai vista nelle stagioni precedenti: il Toro segna goal a raffica ma questa è solo la punta dell’iceberg. L’argentino è un leader dello spogliatoio ed in campo si dedica anche al sacrificio: centrocampo e attacco sono un tutt’uno con lui in campo, il 10 non si risparmia neanche quando c’è da difendere essendo uno dei primi ad iniziare il pressing. Anche Thuram sta giovando non poco della sua crescita visto che in carriera non è mai stato un centravanti da tanti goal in rapporto alle partite giocate. In passato anche Lukaku e Dzeko beneficiavano della sua vicinanza anche se nel primo caso si pensava fosse il belga il più importante dei due.

Lautaro Martinez

Avversario ostico

La Roma del suo (ex) amico Lukaku però non gli porta benissimo: Lautaro le ha segnato solo 1 rete ai giallorossi, a San Siro. Di contro c’è però il fatto che finora in campionato non è mai stato senza segnare per 2 gare di fila; la settimana scorsa contro la Juventus non ha segnato, i tifosi sperano tenga fede a questo dato particolare.

L’articolo Lautaro migliora anche i compagni: l’argentino a Roma cerca di invertire una brutta tendenza proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG