Non ci saranno i fischietti della gara di andata ma l’attaccante belga sarà ugualmente l’osservato numero uno del match dell’Olimpico.

L’Inter deve guardarsi dalla Roma ma anche da sé stessa: la strada che porta allo Scudetto è ancora piena di ostacoli. Uno di questi si chiama Romelu Lukaku ed è ben conosciuto dalle parti di Appiano Gentile.

I fischietti hanno lasciato il segno

Tuttosport sostiene che il match di San Siro numeri alla mano abbia cambiato la sua stagione: il belga aveva segnato 5 goal nelle prime 6 partite giocate dal primo minuto prima di essere annullato, come tanti colleghi illustri, da Acerbi. Dopo quell’accoglienza peculiare di San Siro sono passate 12 gare in cui l’ex Inter ha realizzato solo 4 reti.

Romelu Lukaku

È cambiato tutto

In realtà c’è da dire che con il cambio sulla panchina giallorossa nulla sembra essere uguale a prima e la cosa lo tange. Mourinho lo usava come centravanti boa: moltissimi palloni dovevano arrivare a lui che li “puliva” e li smistava verso i compagni oppure partiva in contropiede palla al piede. Ora con De Rossi si gioca più palla a terra ed i centrocampisti come prima opzione cercano o gli esterni o Dybala.

La tendenza

Questioni tattiche a parte, Lukaku sta confermando di non essere molto incisivo contro le big; si tratta di un aspetto che gli veniva contestato anche quando era all’Inter, anche nella stagione dello Scudetto. Quest’anno il belga non ha mai segnato contro le attuali prime 5 della classifica: le motivazioni in vista del match di domani sono tantissime.

