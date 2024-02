A poche ore di distanza da Roma-Inter, big match della prossima giornata, Simone Inzaghi perde una pedina a centrocampo

Brutta notizia per Simone Inzaghi in vista di Roma-Inter, big match in programma domani alle ore 18.

Stefano Sensi non partirà infatti per la Capitale a causa di qualche linea di febbre registrata dopo l’allenamento odierno.

L’articolo Roma Inter, Inzaghi perde un giocatore a centrocampo: i dettagli proviene da Inter News 24.

